При задержании подозреваемых на Харьковщине полицейского пырнули ножом

Инцидент произошел в Богодуховском районе.

На Харьковщине полицейского пырнули ножом фото: Подробности

В пятницу, 19 января, в Харьковской области во время задержания подозрительной личности работник полиции получил ножевое ранение.

Инцидент произошел в Богодуховском районе области, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По сведениям полиции, около 12:50 на автодороге Харьков-Ахтырка работники группы реагирования патрульной полиции остановили для проверки легковой автомобиль, в котором находилось двое мужчин и женщина. Полицейские действовали в рамках оперативных мероприятий, которые проводились в районе после сообщения о совершении кражи в поселке Бугаевка. С соответствующим заявлением в полицию обратилась местная жительница, которая видела трех человек, обокравших ее дом.

Во время проверки документов один из мужчин, который находился в автомобиле, внезапно попытался скрыться. Полицейский хотел его задержать, но во время преследования получил удар ножом в область брюшной полости.

Три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении кражи, задержаны. В их автомобиле полицейские обнаружили вещи, похищенные из частного дома заявительницы — мобильный телефон, деньги, золотые изделия и ноутбук. Все задержанные жители города Люботин Харьковской области в возрасте от 19 до 47 лет.

Пострадавшего полицейского прооперировали. Состояние его здоровья стабильное.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение этих преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 19 января в Одессе во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских, убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей. Позже стало известно о том, что один из раненых полицейских умер в больнице.