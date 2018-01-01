Приближение открытой войны с Россией. Политолог предупредил об опасности закона по Донбассу

Закон создает огромное искушение для "Порошенко и его клана" начать открытие военные действия на всем фронте с РФ, считает Соскин.

Петр Порошенко имеет пристрастие к алкоголю, полагает Олег Соскин Главред

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что введение в действие закона о реинтеграции Донбасса , по сути, означает приближение открытой войны тотального характера с Российской Федерацией.

Ясно, что Минские соглашения умерли, "нормандская четверка" (Украина, Россия, Германия и Франция) уже не нужна — это изживший себя инструмент внешней политики, рассказал он на чате в "Главреде".

По его словам, "закон создает огромное искушение для Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.) и его клана начать открытие военные действия на всем фронте с Россией".

"Ясно, что это очень опасно. Тем более, учитывая психическую нестабильность и, я думаю, алкогольное пристрастие Порошенко", — отметил собеседник.

Соскин считает, что "если президентом РФ станет Путин (нынешний российский лидер Владимир Путин — Ред.) в марте 2018 года, то, скорее всего, данное событие может приблизить начало полномасштабной войны между Украиной и Россией, поскольку и в Украине, и в России при власти будут стоять маниакально-ориентированные, неконтролирующие себя персоны".

Ранее сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев утверждал, что после подписания Петром Порошенко принятого Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса фактически статус антитеррористической операции на Донбассе остается, нельзя говорить, что она изменилась на отпор и сдерживание агрессии.