Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал возобновление контактов "нормандской четверки", в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция.

Переговоры об урегулировании ситуации в Украине возобновятся "в ближайшее время" по линией помощников руководителей государств, но когда именно министр не уточнил, пишет Радио Свобода.

По его словам, "абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис", остается Минский комплекс мер – одно из трех минских соглашений, принятое в феврале 2015 года.

Однако министр не вспомнил о двух предыдущих минских договоренностях от сентября 2014 года, которые также остаются в силе, но о которых Москва предпочитает не напоминать о них, в частности, потому, что Комплекс мероприятий, взятый отдельно, предусматривает возвращение Украине контроля над ее границей на ныне оккупированной части Донбасса только как самый последний шаг урегулирования.

Сейчас через этот участок границы осуществляется неконтролируемое перемещение на оккупированные территории все новых вооружений, боеприпасов и живой силы для гибридных российских сил в регионе.

Киев напоминает, что, по сентябрьским договоренностям, на этом участке границы еще тогда должна была быть создана зона безопасности с обеих его сторон под контролем и при верификации ОБСЕ.

Стоит отметить, что "нормандским" называют созданный еще в 2014 году формат переговоров об урегулировании на оккупированной части востока Украины в составе представителей четырех государств: Украины, России, Германии и Франции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что страны-участники "нормандского формата" и США не могут изменить ситуацию на Донбассе.

Напомним, Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудят ситуацию на Донбассе во время встречи в Вене 7 декабря.