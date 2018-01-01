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"Присылают российский шмурдяк". Журналист показал, как в "ДНР" пытаются выдать пиво из РФ за донецкое

Сегодня, 15:46
Пиво < >
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1 / 3 (facebook.com/den.kazansky)

Привычка производить фейки, считает журналист, у россиян и боевиков давно уже стала второй натурой.

Во временно оккупированный террористами группировки "ДНР" Донецк теперь привозят российский некачественный алкоголь, который выдают за местное пиво.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook журналистом Денисом Казанским.

"В Донецк теперь присылают не только российских наемников, которых выдают за местных шахтеров, но и российский шмурдяк, который выдают за местное пиво. Видимо, привычка штамповать фейки и симулякры перекинулась из медиасреды на коммерцию.Даже не представлял раньше, что оккупация может принимать такие причудливые формы. Интересно, останется ли в конце концов в Донецке что-нибудь донецкое?", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" обложили пошлиной "ДНРовское" пиво.

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Теги:  
ДНР, Донецк, пиво, алкоголь, Россия, Денис Казанский
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