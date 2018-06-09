"Не за то умерли х*рои Новос*сии". На телеканале боевиков заметили "украинскую диверсию"

На телеканале "Луганск 24", находящемся под контролем террористической группировки "ЛНР", внезапно показали передачу с украинскими субтитрами.

Соответствующий скриншот опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter журналист Денис Казанский.

"На ЛНРовском канале Луганск24 показывают программы с субтитрами на украинском языке. Уже и туда пробрались бандеровцы! Снова поднимает голову фашизм", − иронично подписал он фото.

"Это заигрывание с Кровавым Пастором и СБУ. !"Мы же белые и пушистые", − посмеялся пользователь Ukranian Pro.Test‏

"Хунта, она, блин, такая, вездесущая!", − повеселилися пользователь "Щоб лани широкополі".

"Я б русский выучил только за тем / Чтоб правильно слать их всех нах*й!", − поглумился пользователь Camarade с отсылкой к легендарному стихотворению "Нашему юношеству" Владимира Маяковский.

"Однозначно, не ради этого сложили головы Сопля, Анус, Чиряк и другие херои Новос*сии", − подвел итог дискуссии пользователь Archie Belial.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в захваченном Донецке вывесили украинский флаг.