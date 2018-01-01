Против Луценко открыли дело из-за "социальной" рекламы Генпрокуратуры

Исковое заявление на генпрокурора подал "Центр противодействия коррупции".

Юрий Луценко УНИАН

Окружной административный суд Киева открыл производство по поводу законности трансляции по радио и телепоказов рекламных роликов, посвященных деятельности Генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Такая информация в понедельник, 23 апреля, была опубликована на официальном интернет-портале подателя искового заявления – "Центра противодействия коррупции".

Кроме того, антикоррупционеры подали жалобу на "Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания" − за то, что он предоставил роликам статус социальной рекламы.

"Третьи лица по делу - генеральный прокурор Юрий Луценко и общественная организация Украинская антикоррупционная ассоциация", − заявили в "ЦПК".

По мнению активистов организации, реклама имеет скорее признаки политической, а не социальной, поскольку" пропагандирует позиции генерального прокурора Луценко для воздействия на потенциальных избирателей, содержит манипуляции и попытки повлиять на зрителя".

Напомним, ранее Луценко рассказал о том, как будет проходить обновление кадров прокуратуры.

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