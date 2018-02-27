Накинулся с топором, разбил генератор. Активисты обвинили Луценко в нападении

Генеральный прокурор Юрий Луценко с топором напал на участников акции возле его дома, заявили пикетирующие.

Они также разместили видео с соответствующими заявлениями в Facebook и подчеркнули, что Луценко выскочил с топором, разбил их генератор, порубил провода, а также сорвал плакат "Свободу Севериону Дангадзе" с палатки.

Активисты вызвали сотрудников полиции, чтобы те зарегистрировали инцидент. Само происшествие, по их словам, произошло около 22:00 в понедельник, 26 февраля.

Напомним, с субботы, 24 февраля, активисты пикетируют дом Юрия Луценко и требуют освободить соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе, который был арестован в декабре после публикации "пленок Курченко".