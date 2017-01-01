Роскошь и драгоценности. Опубликованы фото из квартиры беглого соратника Януковича

Принимаются меры по уточнению происхождения обнаруженных драгоценностей.

В центре Киева Агентство по розыску и менеджменту активов обнаружило в квартире в центре Киева многочисленные объекты, представляющие предметы художественного и ювелирного искусства.

"Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, были обнаружены многочисленные объекты движимого имущества", — говорится в сообщении Агентства в Facebook.

Отмечается, что предварительно они идентифицированы как изделия художественного и ювелирного искусства.

"Сейчас принимаются меры по уточнению происхождения этих объектов, их художественной ценности и коммерческой стоимости", — сообщили в Нацагентстве.

23 января сотрудникам Нацагентства, несмотря на сопротивление неизвестных лиц, удалось зайти в квартиру на бульваре Тараса Шевченко 23. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи полицейского спецназа КОРД.

По данным СМИ, квартира принадлежит бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним, ранее представители правоохранительных органов провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.