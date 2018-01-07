Беглые коммерсанты из "свиты" Януковича хотят выкупить его заграничные активы - СМИ

Украинские бизнесмены Александр Онищенко и Павел Фукс выкупили у беглого коммерсанта Сергея Курченко компанию, владеющую оцениваемыми в 160 миллионов долларов замороженными активами бывшего президента Виктора Януковича.

Такую информацию в результате расследования добыли журналисты канала Al Jazeera, сообщает портал "Экономическая правда".

В распоряжении арабских журналистов оказался контракт, согласно которому "Онищенко и Фукс являются сторонами в незаконной сделке".

Остальные документы, которые есть у сотрудников Al Jazeera свидетельствуют о том, что продавцом компании был Сергей Курченко - беглый коммерсант, более всего известный как "кошелек Семьи" Януковича.

Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015-м заплатили около 30 миллионов долларов (в соотношении 67% и 33%) за кипрскую компанию Quickpace Limited. Именно она держала ценные бумаги на сумму 160 млн долларов и наличные средства, которые были заморожены украинским судом, поскольку был доказан преступный путь их получения.

Также известно, что Фукс и Онищенко всеми силами стремились получить прибыль в размере 130 млн долларов, попытавшись разморозить активы Quickpace Limited.

В целом же, документы, полученные Al Jazeera, демонстрируют, что сподвижники Януковича переводили "грязные" деньги на банковские счета в Латвии, а затем в десятки оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже в самой Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Онищенко надеется разблокировать счета в Германии.