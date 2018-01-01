СБУ на Луганщина поймала "разведчика"-боевика ЛНР: видео

Ппион был задержан во время попытки пересечь линию разграничения в Луганской области.
Соответствующее сообщение опубликовали в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Согласно обнародованным ведомством данным, шпион был задержан во время попытки пересечь линию разграничения в Луганской области. Он решил выехать на подконтрольную украинским властям территорию ради решения личных вопросов.
Кроме того, мужчину также сопровождал еще один человек в форме полицейского без документов. Он якобы должен был помочь тому пройти все украинские блокпосты.
Оперативники СБУ передали так называемого полицейского следователям прокуратуры для установления его роли в этом деле и процессуального статуса.
Напомним, ранее СБУ в Харькове задержала коммерсанта, подозреваемого в финансировании боевиков.