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СБУ на Луганщина поймала "разведчика"-боевика ЛНР: видео

Сегодня, 18:50

Ппион был задержан во время попытки пересечь линию разграничения в Луганской области.

Задержанный боевик
Задержанный боевик группировки "ЛНР" ssu.gov.ua
Правоохранителям удалось задержать боевика "ЛНР", являвшегося командиром разведывательного отделения террористов.

Соответствующее сообщение опубликовали в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Согласно обнародованным ведомством данным, шпион был задержан во время попытки пересечь линию разграничения в Луганской области. Он решил выехать на подконтрольную украинским властям территорию ради решения личных вопросов.

Кроме того, мужчину также сопровождал еще один человек в форме полицейского без документов. Он якобы должен был помочь тому пройти все украинские блокпосты.

Оперативники СБУ передали так называемого полицейского следователям прокуратуры для установления его роли в этом деле и процессуального статуса.

Напомним, ранее СБУ в Харькове задержала коммерсанта, подозреваемого в финансировании боевиков.

 
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СБУ, Луганщина, разведчик, боевик, ЛНР
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