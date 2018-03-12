"Платил боевикам". СБУ в Харькове задержала коммерсанта

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали донецкого коммерсанта − за финансирование боевиков "ДНР".

Соответствующее сообщение в понедельник, 12 марта, опубликовали представители пресс-центра СБУ.

Согласно обнародованным ведомством данным, задержанный бизнесмен владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на временно оккупированных районах Донбасса.

"Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований сепаратистов", - говорится в тексте сообщения.

По данным СБУ, задержанный также является действующим "депутатом" во временно оккупированной Горловке и входил в топ-10 крупнейших "налогоплательщиков ДНР".

Во время обысков у него и членов его семьи изъяли документацию с доказательствами финансирования так называемой "ДНР", 50 тысяч долларов, 150 тысяч гривен и банковские карточки.

Суд оставил задержанного под стражей − без возможности внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские пограничники рассекретили новую схему финансирования боевиков.