Синоптики спрогнозировали, где в Украине будут грозы, град и шквалы

В четырех регионах нашей страны возможны ливни, предупредили в Укргидрометцентре.

В среду в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре poltava.depo.ua

Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 11 июля, до конца суток в южных, центральных и восточных областях нашей страны будут грозы.

Местами ожидается град, также возможны шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"... в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами ливни ...", — отмечается в сообщении.

В среду в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram