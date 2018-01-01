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Синоптики спрогнозировали, где в Украине будут грозы, град и шквалы

Сегодня, 12:12

В четырех регионах нашей страны возможны ливни, предупредили в Укргидрометцентре.

ливень, гроза, полтава -3
В среду в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре poltava.depo.ua
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 11 июля, до конца суток в южных, центральных и восточных областях нашей страны будут грозы.

Местами ожидается град, также возможны шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"... в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами ливни ...", — отмечается в сообщении.

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В среду в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

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Украина, погода, непогода, Укргидрометцентр, грозы, град, шквалы
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