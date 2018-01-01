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Скандал в Виннице. Полиция открыла дело из-за футболок фанатов со свастикой: видео

Сегодня, 15:50

Факт демонстрации свастики будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи.

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В Виннице фанаты надели футболки со свастикой football24.ua
В Виннице полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами футбольного клуба "Нива-В" на последнем матче команды.

Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи, сообщает Sport Arena.

Отметим, инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между "Нивой-В" и "Агробизнесом" (2:0).

Часть болельщиков команды надела на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.

Поединок между "Нивой" и "Агробизнесом" не имел никакого турнирного значения. В отличие от винничан, команда из Волочиска гарантировала себе выход в Первую лигу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел скандал с изображением свастики на стадионе.

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Теги:  
Свастика, Винница, Нива, фанаты
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