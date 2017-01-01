Снежные заносы и гололедица. Синоптики рассказали, когда в Украине существенно ухудшится погода

Прогнозируется образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

В Украине существенно ухудшится погода dumskaya.net

В Украине в течение 21-23 января ожидается существенное осложнение погодных условий

В эти дни в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий: сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя; налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Также прогнозируется образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см., сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее синоптик предупредила, когда в Киеве ожидаются "приличные морозы".