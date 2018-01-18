Непогода в Украине: мощные снегопады, дождь и обесточенные более 60 населенных пунктов

Сегодня, 18 января, мощные снегопады, местами с дождем, накроют почти всю Украину.

Синоптики обещают до 40 сантиметров осадков. Больше всегобудет заметать Юг, Север и Центр. В Днепре и Запорожье ожидают самую некомфортную погоду — дожди и мокрый снег, сообщает ТСН.

По прогнозам синоптиков, в результате сильного снегопада, в столице ожидается до 20 сантиметров снега.

Автомобилисты в соцсетях предупреждают, что в отдельных регионах из-за оттепели идет дождь с мокрым снегом, и поэтому дороги превращаются в сплошные катки.

Между тем, как сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций ночью в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 63 населенных пунктов в пяти областях: Полтавской — 46, Сумской – 7, Кировоградской – 5, Черкасской – 4, Днепропетровской – 1.

Сейчас ремонтные бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Ранее синоптики сообщали, что нынешней зимой в большинстве областей Украины ожидается дефицит осадков, температура воздуха в пределах нормы — 5-6 градусов мороза.