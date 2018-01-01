"Старый человек! Какие деньги!". В Киеве водитель маршрутки удивил пассажиров поступком: фото

Пост о благородных намерениях мужчины приобрел колоссальную популярность в Сети.

Водитель согласился подвезти старушку без денег и стал популярным Фото: Facebook/Наталия Грабовская

В Киеве водитель грузинской национальности маршрутного такси №523 поразил своей добротой сначала пассажиров транспортного средства, а затем, после оглашения, и пользователей соцсети.

"Заглядывает в маршрутку бабуля, старенькая, с палочкой: "Инвалиду можно?". Он ей (представьте себе этот колоритный говор, почти с возмущением): "Слушай, заходи давай! Что значит, можно? Какая разница, инвалид - не инвалид! Старый человек, ехать надо! Какие деньги?", - рассказала историю в Facebook пассажир данного маршрутного такси Наталья Грабовская.

Автор поста опубликовала в соцсети и фотографию благородного водителя. В течение трех дней пост собрал более 11 тысяч репостов, 35 тысяч лайков и 2,3 тысячи преимущественно позитивных комментариев.

Фото: Facebook/Наталия Грабовская

Напомним, как правило, водители маршрутных такси получают негативные отзывы от пассажиров о своей работе, вероятно поэтому пост позитива стал в Сети вирусным. Например, ранее возмущение вызвал резонансный случай, когда водитель маршрутки избил битой винничанина Юрия Кирилюка. Правоохранители начали уголовное производство, его уже передали в суд.

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