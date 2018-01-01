"Теракты в общественных местах". Нардеп предупредил о возможных провокациях спецслужб РФ в Крыму

На захваченном полуострове оккупанты могут атаковать объекты инфраструктуры, отметил военный эксперт.

Российские спецслужбы рассматривают возможность проведения в Крыму провокаций, предупредил нардеп Reuters

Народный депутат Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" сообщил, что спецслужбы Российской Федерации рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля — начало августа) ряда провокаций в захваченном Крыму

В частности, возможно осуществление терактов против гражданского населения, основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим), написал военный эксперт на своей странице в Facebook.

"Как показывает ситуация на Донбассе, российские оккупанты особо преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО (противовоздушная оборона — Ред.) против гражданской авиации", — отметил политик.

По словам народного избранника, "эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти в вооруженной агрессии против Украины". "Все эти провокации Кремля, по традиции, будут списаны на "украинские ДРГ" (диверсионно-разведывательные группы — Ред.) и "кровавую хунту", — добавил Тымчук.

Российские спецслужбы рассматривают возможность проведения в Крыму провокаций, предупредил нардеп Скриншот с facebook.com/dmitry.tymchuk

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали попытку спецслужб России осуществить кибератаку на сетевое оборудование "Аульской хлоропереливной станции", которая является объектом критической инфраструктуры нашей страны.

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