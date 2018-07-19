Провокации боевиков и потери. Стало известно, как прошли сутки на Донбассе

В среду, 18 июля, на Донбассе в районе операции Объединенных сил, боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза — из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, потерь среди наших воинов нет.

Террористы своими провокационными действиями пытались заставить бойцов открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По данным разведки, за прошедшие сутки два противника были уничтожены и пять — получили ранения.

"Российские оккупационные войска проявили активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного… противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы…", — отмечается в сообщении.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.