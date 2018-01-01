Украина ввела новые санкции против России и боевиков

Деталей новых санкций в СНБО не раскрыли.

Украина ввела новые санкции против России. фото: rbc.ua

Не успел президент Петр Порошенко анонсировать новые санкции против России , как СНБО ввел их в действие.

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании поддержал вопрос введения персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

Как сообщила пресс-служба СНБО Украины по итогам заседания в среду: "Санкции вводятся… на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных:

к российской агрессии против Украины,

к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ,

представителей российской оккупационной администрации в Крыму,

боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное".

Также санкционные меры приняты в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Госдумы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации и т.п.

"Кроме того, были продлены действие санкций, примененных в предыдущие годы", — добавили в пресс-службе СНБО Украины.

Вместе с тем какие-либо имена, названия или количество лиц, в отношении которых было принято решение ввести санкции, не указываются.

Напомним, СМИ узнали о новых санкциях против России из-за выборов в Крыму. Расширение санкционного списка намечено на середину мая.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России. Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.

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