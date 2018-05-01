СМИ узнали о новых санкциях против России из-за выборов в Крыму

Еще пяти россиянам грозят санкции Евросоюза.

ЕС намерен ввести санкции в отношении людей, которые отвечали за организацию выборов президента РФ в аннексированном Крыму 18 марта 2018 года.

Расширение санкционного списка намечено на середину мая.

При наличии у этих россиян счетов в иностранных банках их заморозят. Также граждан РФ лишат права получить шенгенские визы. "Они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций", — написал корреспондент радио Free Europe в Брюсселе Рикард Йозвяк у себя в Twitter.

Напомним, 15 марта министерство финансов США расширило санкции против России в соответствии с законом о противодействии противникам Штатов при помощи санкций (CAATSA). В санкционный список попали 14 физлиц и одна компания.