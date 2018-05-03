Будут новые санкции: Порошенко пообещал наказать Россию за химатаку в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение новых санкций против российских предпринимателей. Данные санкции будут аналогичны мерам, предпринятым США.

Кроме того, Киев продлит санкции, введенные ранее.

"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки", – цитирует пресс-служба слова гаранта.

При этом Порошенко заверил: "Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением Россией химического оружия в центре Европы — в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма".

По его словам, секретарь СНБО по просьбе ряда министров доработает и по итогам обсуждения и предложений сформирует окончательный документ.

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Напомним, СМИ узнали о новых санкциях против России из-за выборов в Крыму. Расширение санкционного списка намечено на середину мая.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России. Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.