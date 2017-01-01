Украинский суд вынес постановление о задержании Игоря Гужвы

Такую информацию обнародовал сам журналист через свою страницу в социальной сети Facebook.

Игорь Гужва УНИАН

Украинский суд вынес постановление о задержании и принудительной доставке в страну главного редактора портала "Страна" Игоря Гужвы , который недавно попросил политического убежища в Австрии.

"Вчера суд постановил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг - объявление в розыск). Параллельно Банковая поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи. Будет ли моя скромная персона упомянута Петром Порошенко во время его предстоящего визита в Вену? Пока неизвестно. Но такого тоже исключать нельзя.", - написал сам Гужва в соцсети Facebook.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, как Гужве удалось покинуть страну.