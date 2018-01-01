Украину накрыли сразу два циклона: каким областям не повезло больше всего

С температурными показателями ситуация "грустная", уточнила синоптик Наталья Диденко.

Украинцев ждут новые снегопады и метели. Соцсети

19 марта. Всему виной два активных юго-западных циклона.

Из-за сложных погодных условий возможны нарушения движения транспорта, предупредили синоптики.

"В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед. На юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook заявила, что в понедельник циклон уйдет. "Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, предопределять снегопады и метели, на крайнем юге – дожди. К северу почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает. А завтра днем ситуация немного угомонится, лишь в восточных областях еще полютует непогода. На остальной территории Украины максимум – местами небольшой снег и даже просветления", – уточнила она.

И добавила: "Температура. Здесь еще грустно. Ближайшей ночью ожидается -8-14 градусов, завтра днем -2-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-5 тепла, в Крыму + 9-15 градусов. На дорогах скользко!"

В Киеве 19 марта, по ее данным, существенные осадки не ожидаются, но будет гололедица. Ночью -10-12, днем -5-7 градусов.

"20 марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы, и снова ситуация осложнится, снегопады, дожди и сильный ветер. Так что синоптическая волчок еще крутится", – резюмировала Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре сказали, когда украинцам ждать весеннего потепления. В ближайшие дни в северной части нашей страны выпадет много снега.