Масштабная спецоперация в центре Одессы: открыта стрельба, есть погибший и раненые

Мужчина, ранивший полицейских и убитый в Одессе — известный деятель пророссийского толка Валентин Дорошенко, сообщили СМИ.

В пятницу, 19 января, в центре Одессы в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской произошла перестрелка во время задержания злоумышленника, в ходе которой один полицейский получил ранения, а нападавший был ликвидирован.

По предварительным данным, участковый инспектор Приморского райотдела полиции вместе с оперативным работником этого отделения прибыли на указанный адрес, где, по предварительным данным находился преступник, который разыскивался за правонарушение, предусмотренное ч.4 статьи 296 УКУ (Хулиганство), рассказал в эфире "112 Украина"советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк.

"Во время задержания правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранил участкового инспектора, сотрудники применили табельное оружие. По предварительным данным, правонарушитель погиб на месте", — сообщил он.

Сейчас на место происшествия прибыли наряды полиции, усиленные, выясняются дополнительные обстоятельства, проводятся следственные действия.

В то же время, по информации "Думской", ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела, а мужчиной, ранившим полицейских и убитым их коллегами на улице Новосельского оказался известный одесский деятель пророссийского толка Валентин Дорошенко.

Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010-м баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.