В Чернигове из-за подтопления канализационной станции улицы ушли под воду: фото и видео

Местные жители уверяют, что на некоторых улицах вода стоит по колено.

Сильный ливень спровоцировал 21 июля в Чернигове потоп на улицах города.

По информации ГСЧС, подтоплено 13 частных домов.

Жители сообщает в Facebook, что причиной большой воды стало подтопление машинного зала насосной станции. Людей со станции эвакуировали, в районе отключают электричество и водоотвод.

На некоторых улицах города вода стоит по колено взрослому человеку. Активисты и спасатели перекрывают дождевую канализацию сооружениями и мешками с песком.

Кроме того, подтоплены два отдельных помещения, в частности Черниговского территориального центра социального обслуживания и ПАТ "Будиндустрия", а также три подвальных помещения многоквартирных жилых домов.

Напомним, этим летом Чернигов из-за сильных ливней подтапливает не впервые. В июне местные власти были вынуждены эвакуировать 50 человек и объявить сбор гуманитарной помощи.

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