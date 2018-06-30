В Чернигове из-за непогоды эвакуируют жителей и собирают гуманитарную помощь

В Чернигове в результате масштабного ливня оказались подтоплены жилые домовладения местных жителей. Экстренно эвакуировали 50 человек, они переселены в общежития в черте города. Городские власти объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

В пресс-службе Черниговского горсовета сообщили, что жильцы наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23 нуждаются в отселении, поскольку оставаться там опасно. Для них срочно выделены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по ул. Победы, 183 - в здании "Черниговского учебно-реабилитационного центра №2" Черниговского городского совета.

Заместитель городского головы, руководитель комиссии Андрей Черненко обратился к местным жителям с просьбой оказать посильную помощь пострадавшим. Организован сбор вещей для детей разного возраста и взрослых. Выселенных из своих домов горожан мэрия обеспечила трехразовым питанием.

Отмечается, что в освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих домов и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации.

Местные силы Национальной гвардии привлечены для ликвидации последствий стихии, а также для экстренного реагирования на новые обращения с целью предотвращения несчастных случаев.

Напомним, в Чернигове в результате мощного ливня пострадали автомобили, оказавшиеся под водой, а городские улицы превратились в настоящие реки.