В Херсоне суд арестовал "депутата" из Крыма

"Народный избранник" не сможет выйти на свободу под залог.

В Херсоне суд арестовал "депутата" незаконного "горсовета" Евпатории ssu.gov.ua

В четверг, 5 апреля, в Херсоне городской суд избрал меру пресечения задержанному "депутату" незаконного "городского совета" Евпатории, расположенной в захваченном Российской Федерацией Крыму

Горсуд решил, что "народный избранник" должен находиться под стражей 60 суток без альтернативы внесения залога, написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее данным, ранее мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Напомним, "депутата" самопровозглашенного "городского совета" Евпатории в Херсонской области на административной границе с Крымом задержали сотрудники Службы безопасности Украины. На сайте "горсовета" Евпатории похожий "политик" значится как "депутат" от "Единой России" Осьминин Сергей Анатольевич.