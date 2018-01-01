В Херсоне суд арестовал "депутата" из Крыма

"Народный избранник" не сможет выйти на свободу под залог.
Горсуд решил, что "народный избранник" должен находиться под стражей 60 суток без альтернативы внесения залога, написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
По ее данным, ранее мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
Напомним, "депутата" самопровозглашенного "городского совета" Евпатории в Херсонской области на административной границе с Крымом задержали сотрудники Службы безопасности Украины. На сайте "горсовета" Евпатории похожий "политик" значится как "депутат" от "Единой России" Осьминин Сергей Анатольевич.