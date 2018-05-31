В Киеве авто из кортежа Порошенко сбило ребенка на пешеходном переходе — СМИ

Водитель автомобиля Volkswagen сбил ребёнка на велосипеде на пешеходном переходе.

В четверг вечером, 31 мая, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Петра Григоренко.

Автомобиль Volkswagen из кортежа президента сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе, при этом люди хотели устроить самосуд над водителем, сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

"В срочном порядке пострадавшего госпитализировали. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек госорганов. Люди над водителем хотят устроить самосуд. На месте работает патрульная полиция", — сказано в сообщении.

По данным "Украинской правды", пострадавший 13-летний велосипедист был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, у него диагностировали перелом ноги и руки.

"Это была передовая машина, президент ехал через один километр", — добавил источник.

Однако в пресс-службе администрации президента в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

"Указанное авто не является частью кортежа президента", — отметили в АП.

Напомним, 6 марта в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичной и Институтской президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.

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