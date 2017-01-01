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В Киеве на митинге по убийству юристки напали на главу полиции Киевщины, видео

Сегодня, 17:20

Неизвестный выскочил из толпы, когда активист озвучивал требования насчет расследования преступления.

Киев,митинг,убийство,юристка,Ценов
Злоумышленник выскочил из толпы Скриншот видео с youtube.com
Во вторник, 2 января, в Киеве во время митинга, участники которого требуют найти убийц юристки Ирины Ноздровской, мужчина пытался избить начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова.

Неизвестный выскочил из толпы, набросился на руководителя ведомства и пытался ударить кулаком, свидетельствует видео, опубликованное в YouTubе-канале телеканала "112 Украина".

Инцидент произошел в то время, когда один из активистов озвучивал требования по расследованию преступления. Ценов смог защитить себя — поймал руку нападавшего, которой он пытался нанести удар, а потом мужчин разняли.

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданием областного управления Нацполиции проходит акция протеста в связи с убийством Ирины Ноздровской. Протестующие требовали объективного расследования преступления и отставки Дмитрия Ценова с должности главы полиции Киевщины.
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Киев, митинг, убийство, юристка, Ценов, Ноздровская
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