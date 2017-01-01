В Киеве на митинге по убийству юристки напали на главу полиции Киевщины, видео

Неизвестный выскочил из толпы, когда активист озвучивал требования насчет расследования преступления.
Неизвестный выскочил из толпы, набросился на руководителя ведомства и пытался ударить кулаком, свидетельствует видео, опубликованное в YouTubе-канале телеканала "112 Украина".
Инцидент произошел в то время, когда один из активистов озвучивал требования по расследованию преступления. Ценов смог защитить себя — поймал руку нападавшего, которой он пытался нанести удар, а потом мужчин разняли.
Ранее сообщалось, что в Киеве под зданием областного управления Нацполиции проходит акция протеста в связи с убийством Ирины Ноздровской. Протестующие требовали объективного расследования преступления и отставки Дмитрия Ценова с должности главы полиции Киевщины.