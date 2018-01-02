Подробности убийства юристки под Киевом: на теле женщины обнаружили страшные раны

Стали известны подробности убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, которое вызвало серьезный резонанс в украинском обществе.

На теле убитой было несколько ножевых ранений, сообщил источник "Обозревателя".

В 12 часов местный житель позвонил в полицию и сообщил о страшной находке.

По информации источника, на Ирине был только бюстгальтер, а в области шеи — колото-резаные раны.

Напомним, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск.

В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря. Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась.

Глава профсоюза МВД Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность.