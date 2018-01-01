В Крыму суд принял окончательное решение по политзаключенному Балуху

Адвокаты просили инстанцию смягчить арестанту меру пресечения.

Владимир Балух находится в СИЗО вместо колонии-поселения Фото: фото @crimeahrg

Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал защите украинского активиста Владимира Балуха в изменении ему меры пресечения.

Как сообщает "Крым.Реалии", адвокаты заключенного просили об улучшении условий содержания, поскольку по приговору он должен находиться в колонии-поселении, а не в СИЗО.

"Я 18 дней держу голодовку. Сил нет", - сказал Балух в зале суда, подчеркнув, что не намерен участвовать в споре.

Очевидцы, которые находились на заседании, отмечают, что украинец с трудом держался на ногах, был чрезвычайно слаб и постоянно держался за решетку.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривен).

Позже Балух объявил голодовку. Его адвокат сообщала, что состояние здоровья политзаключенного украинца критически ухудшается.