В МВД показали все маршруты практических экзаменов для получения водительских прав

Теперь можно выбрать необходимый регион, территориальный сервисный центр МВД и загрузить схемы маршрутов.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины сообщили, что опубликовали маршруты практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

"Сервисные центры МВД обнародовали онлайн все маршруты, по которым сдается второй этап практической части экзамена на получение права управления транспортными средствами. Все схемы маршрутов были обновлены в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах", – говорится в сообщении главного сервисного центра МВД.

Согласно информации, теперь, перейдя по ссылке, можно выбрать необходимый регион, территориальный сервисный центр МВД и загрузить схемы маршрутов.

Сообщается, что за каждым сервисным центром МВД закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые выбирает экзаменатор перед проведением экзамена.

"Первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения", — отметили в МВД.

Также на сайте указывается, что порядок получения водительского удостоверения впервые следующий: необходимо пройти медосмотр, закончить обучение и сдать экзамен в автошколе, подготовить и подать соответствующий пакет документов в территориальный сервисный центр МВД для допуска к экзаменам.

Стоит также отметить, что с 27 ноября 2017 года в Украине водительское удостоверения впервые выдается сроком на 2 года.