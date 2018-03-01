В МВД показали все маршруты практических экзаменов для получения водительских прав

Теперь можно выбрать необходимый регион, территориальный сервисный центр МВД и загрузить схемы маршрутов.
"Сервисные центры МВД обнародовали онлайн все маршруты, по которым сдается второй этап практической части экзамена на получение права управления транспортными средствами. Все схемы маршрутов были обновлены в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах", – говорится в сообщении главного сервисного центра МВД.
Согласно информации, теперь, перейдя по ссылке, можно выбрать необходимый регион, территориальный сервисный центр МВД и загрузить схемы маршрутов.
Сообщается, что за каждым сервисным центром МВД закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые выбирает экзаменатор перед проведением экзамена.
"Первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения", — отметили в МВД.
Также на сайте указывается, что порядок получения водительского удостоверения впервые следующий: необходимо пройти медосмотр, закончить обучение и сдать экзамен в автошколе, подготовить и подать соответствующий пакет документов в территориальный сервисный центр МВД для допуска к экзаменам.
Стоит также отметить, что с 27 ноября 2017 года в Украине водительское удостоверения впервые выдается сроком на 2 года.