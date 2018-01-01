В ООН спрогнозировали, сколько украинцев будут жить в стране к 2050-му

Аналитики авторитетной международной организации провели длительную работу и составили долгосрочный прогноз.

Аналитики Организации объединенных наций сделали долгосрочный прогноз по демографической ситуации в Украине.

Согласно обнародованным на официальном интернет-портале данным, к 2050-м население страны сократится до 36 млн человек. При этом процесс урбанизации будет только ускоряться – часть городского населения будет составлять 78% от общего количества.

Как предполагают в ООН, к 2050-му в Украине останется только три города-миллионника. В случае, если данный прогноз сбудется, то населенность страны станет самым с 1950 года.

При этом больше всего людей в Украине жило в 1990-м − 51,5 миллиона человек.

К слову, согласно последним данным, в 2015-м население страны составляло 44,6 млн человек.

Напомним, ранее ООН внесла Украину в список стран, где люди из-за конфликтов страдают от голода.

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