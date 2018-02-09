ООН внесла Украину в список стран, где люди из-за конфликтов страдают от голода

Украину включили в список 26 стран, где люди страдают от голода из-за конфликтов и природных катастроф.

Об этом говорится в сообщении центра новостей Организация Объединенных Наций.

"На фоне конфликтов, а также погодных явлений, связанных с изменением климата, в мире растет число голодающих. На оказание им помощи в 2018 году Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО) запрашивает у доноров 1,06 млрд долл. В Организации надеются, что этой суммы хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием более 30 миллионов человек в 26 странах. Среди них – Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен", – говорится в документе.



По словам представителя ФАО Доминика Буржона, "во многих из этих стран мы одновременно наблюдаем и конфликты, и природные катастрофы, такие как засуха, и они еще больше усугубляют ситуацию".

В отчете также отмечается, что в первую очередь помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

Тем людям, которые срочно нуждаются в продовольствии, будут выдавать наличные деньги.

"Хотя в 2017 году нам удалось спасти миллионы жизней, оказав им чрезвычайную гуманитарную помощь, миллионы по-прежнему находятся на грани голодной смерти. Поддерживая производство продуктов питания и восстанавливая сельское хозяйство, мы спасаем людей и предоставляем им возможности для выживания в условиях гуманитарного кризиса", – добавил Буржон.

По данным последнего доклада ООН, число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, сообщают в организации.

Напомним, в ООН считают войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.