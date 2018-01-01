В полиции не расследуют сожжение националистами лагеря ромов в Киеве

По словам правоохранителей, официально никто заявлений по факту инцидента не писал.

Заявление в полицию о сожжении лагеря ромов никто не писал Фото: Facebook/Сергей Мазур

В полиции в данный момент не занимаются расследованием происшествия на Лысой горе в Киеве о сожжении членами организации С14 табора ромов и изгнания его обитателей.

По информации 112.ua, официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал.

На вопрос о том, планируется ли проверка факта сожжения лагеря ромов на Лысой горе, в полиции отметили, что это возможно, но только после официального обращения пострадавшей стороны.

Напомним, члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев. Координатор националистов добавил, что на следующей неделе пройдут аналогичные акции против ромов.