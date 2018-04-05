"Наконец-то им дали люлей". В сети порадовались избиению в киевском троллейбусе ромов-карманников

В четверг, 5 апреля в киевском троллейбусе №30, курсирующему по маршруту "Улица Милославская - Кадетский гай" пассажиры избили группу карманников ромской национальности.

Такое сообщение опубликовала горожанке Елена Машук в группе "Los Solomas/Соломенский район" соцсети Facebook.

По словам женщины, конфликт произошел из-за того, что карманники-ромы похитили у ее сестры мобильный телефон.

"Сегодня побили цыган по маршруту троллейбуса №30 после того, как они вытащили телефон у моей сестры", - написала Машук.

Женщина в комментариях к посту также отметила, что "на орехи" досталось и мужчинам, и их спутницам. "Били всех, невзирая на гендер… Били и ногами, и кулаками", - написала она.

Пост вызвал немалое воодушевление у пользователей Facebook.

"Спасибо всем участникам мероприятия!", "Какая хорошая новость! Цыгане задолбали уже!" "Дааааааааа! Наконец вы поняли, что надо делать!", "Наконец-то им дали люлей", −написали.

Напомним, ранее СБУ в Киеве задержала полицейских, погоревших на "крышевании" карманников.