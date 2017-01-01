В Раде разрешили прибытие иностранных военных на учения в Украину

"За" проголосовали 230 народных избранников.

Международные военные учения sobkor.net

Депутаты Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в четверг, 18 января, приняли законопроект № 7428, разрешающих допуск военнослужащих иностранных государств на территорию Украины в 2018 году для участия в широкомасштабных учениях

"За" проголосовали 230 народных избранников, сообщается на официальном интернет-портале украинского парламента.

Законопроект был внесен в парламент президентом Украины Петром Порошенко.

Иностранные военные будут допущены на совместные учения Украины и США "Репид Трайдент – 2018", "Си Бриз – 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина – 2018", "Чистое Небо – 2018" и украино-румынские учения "Ривериан – 2018".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия начала новые учения у границ с Украиной.