В Севастополе у предпринимателей местные власти "отжимают" бизнес

Пострадавшие крымчане рассказали о критической ситуации на пресс-конференции в Москве.

"Инкерман" в Крыму оказался на грани закрытия УНИАН

В Севастополе чиновники создают дополнительные препятствия в ведении бизнеса местным предпринимателям, чтобы присвоить их предприятия

"Здесь нас всех сегодня объединила одна проблема – это наш губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Потому что он не хочет и не дает развивать предпринимательство в городе", – цитирует Интекфакс генерального директора судоремонтного завода "Южный" Патимат Алиеву.

По ее словам, каждый заказ на ремонт судов приходится "выбивать с боем", поэтому предприятие простаивает по семь месяцев. Алиева заявила, что на последней встрече с губернатором, он прямо предложил ей отказаться от возглавляемого ею холдинга.

"Значит, я должна отказаться от своей собственности и передать ее в дар Овсянникову, чтобы управлять арендованным предприятием. А если мы отказываемся, то делается все, чтобы задушить предприятие. Когда прозвучало предложение от Овсянникова заплатить 1 млн долларов, акционеры послали его на три буквы. После этого нам сказали, что вы здесь больше работать не будете", – отмечает директор завода.

Руководитель завода "Инкерман" Сергей Лебедев во время конференции также заявил, что существует риск полного закрытия крупнейшего на полуострове винодельческого хозяйства. Предприятию по невыясненным причинам не дают возможность перезаключить договоры аренды имущества и земли.

"Система создает предприятиям проблемы, а потом – как решение этих проблем – предлагает изменить владельцев. У меня сейчас в бочках находится 10 млн литров вина. Если виноделы останутся на улице, то это вино можно выливать. Если я один год пропущу, виноград может погибнуть. К нам хотят завести новых владельцев методами, которые были в девяностые", – заявил Сергей Лебедев.

Предприниматели подчеркивают, что хотели бы договориться с российскими властями Крыма и дальше вести свой бизнес.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что у Российской Федерации есть секретный бюджет, из которого она финансирует самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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