"Секретный бюджет". Эксперт объяснил, откуда Россия берет деньги для "ДНР" и "ЛНР"

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что у Российской Федерации есть секретный бюджет, из которого она финансирует самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Неофициальный бюджет заполняется "пожертвованиями" бизнеса, рассказал эксперт в комментарии "Главреду".

"… в российском бюджете нет строки, которая называется "Поддержание силовой составляющей "ДНР" и "ЛНР". Такой строки нет ни в военном, ни в каком другом бюджете РФ, а поддержка — есть", — отметил собеседник.

По его словам, "отсюда прямой и понятный вывод (это ни для кого не секрет): существует некоторый (правда, не такой большой, как официальный бюджет, но тоже весьма значимый и измеряющийся миллиардами долларов) второй секретный (непрозрачный, закрытый) бюджет, который экономисты называют "бассейном".

"Больше всего по смыслу это похоже на то, что называется "общаком" у криминальных группировок. То есть для того, чтобы сохранять монопольные позиции в крупном бизнесе в России, иметь допуск к добыче нефти, газа, леса, стали, транспортировке за рубеж этого добра, нужно иметь хорошие отношения с Кремлем", — добавил Орешкин.

Политолог подчеркнул, "чтобы иметь хорошие отношения с Кремлем, нужно туда "заносить". "Вот из этих "заносов" напрямую или косвенно (когда какой-то компании поручается финансировать какой-то проект, и она дает деньги) формируется "альтернативный бюджет", "бассейн", который заполняется неофициальными "пожертвованиями" крупного и не только крупного бизнеса", — сказал он.

"Именно из него подпитываются ключевые направления, которые нигде официально не фиксируются. Это касается всяких сомнительных с точки зрения закона программ типа химического и биологического оружия, всяких операции на международном рынке — торговли оружием, доставки оружия и т.д.", — объяснил эксперт.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что власти РФ ежегодно оказывают финансовую "Л/ДНР" в размере 30-35 миллиардов рублей.