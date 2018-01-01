В Украине объявлен банкротом крупнейший судостроительный завод

Суд окончательно решил судьбу промышленного гиганта.

Судостроительный гигант прекратил работу Фото: news.pn

В Николаевской области хозяйственный суд объявил банкротом Черноморский судостроительный завод

В пресс-службе судебной инстанции заявили, что три года назад была проведена процедура санации с целью финансово поддержать погибающее предприятие.

Отмечается, что все экстренные меры результата не дали и завод официально признали банкротом. Таким образом, прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности предприятия.

Напомним, Черноморский судостроительный завод является одним из старейших производств в Украине, поскольку был основан еще в 19 веке. Предприятие было прибыльным до 1992 года. Затем для завода наступил кризис, который удавалось преодолевать на протяжении многих лет. Однако в последние несколько лет финансовое состояние судостроительного гиганта резко ухудшилось.

Напомним, ранее функционирование Одесского припортового завода было полностью прекращено из-за приостановки подачи газа.

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