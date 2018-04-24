В Николаеве судостроительный завод пустят с молотка: подробности

Здания и земельный участок, на котором расположен Николаевский судостроительный завод, были выставлены на торги.

Соответствующее сообщение во вторник, 24 апреля, опубликовала пресс-служба Минюстиции.

"OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 гектара Николаевского судостроительного завода (предыдущее название - Завод им. 61 коммунара) за 52,3 млн грн", − говорится в тексте.

Как отмечается, причина выставления имущества на торги − накопившиеся долги по зарплате перед сотрудниками завода в размере 30,2 млн гривен.

На торги выставлен административный бытовой корпус, набережная, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения, сообщили в Минюсте.

Владельцем указанного имущества сейячас является государство в лице госконцерна "Укроборонпром".

Торги назначены дата на 21 мая нынешнего года, а стартовая цена – 52, 329 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове директор завода "Укроборонпрома" погорел на взятке.