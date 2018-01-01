В Украине придумали способ наказания для России в газовой войне

По словам украинской стороны, все действия будут предприниматься строго в рамках закона.

Украинская сторона в процессе взимания с России задолженности (согласно решению Стокгольмского арбитража) всерьез рассматривает вопрос запуск процедуры ареста акций "Северного потока — 1".

С таким заявлением выступила член коллегии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, сообщает портал "Обозреватель".

"Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже – решение суда о компенсации Украине 2,6 млрд долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов. Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-"1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", - сказала чиновница.

Кроме того, Яковлева заявила, что в случае дальнейшего успеха украинских юристов в судах, существует вероятность подачи остальных исковых заявлений против "Газпрома" и России – на общую сумму от восьми до десяти миллиардов долларов США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Газпром" проиграл еще один суд в Стокгольмском арбитраже.

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