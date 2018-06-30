"Газпром" проиграл еще один суд в Стокгольмском арбитраже

Польская компания PGNiG добилась в Арбитражном трибунале Стокгольма права требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа.

Об этом говорится в частичном решении шведской судебной инстанции относительно контракта на поставку российского газа в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", сообщили в PGNiG.

Польская сторона ожидает снижения стоимости контракта до уровня рыночных цен и напомнила, что на протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность такого пересмотра, и в результате цена контракта для PGNiG значительно превысила цены на западноевропейских рынках.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы транзита и обязал российского монополиста выплатить 4,63 млрд долл.

После вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Позднее "Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом". Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

В свою очередь "Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом". При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

После этого "Газпром" заявил о подаче нового иска против "Нафтогаза" в Стокгольмский арбитраж.