В Ужгороде националисты прошли маршем по городу в масках и с файерами: фото

Шествие было приурочено к празднику.

В Марше славы героев приняли участие представители националистических организаций Громадське радіо

В Ужгороде Закарпатской области 16 марта прошел Марш славы героев к 79-летию со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.

Как сообщает "Громадське радио", в мероприятии приняли участие представители националистической организации "Карпатская Сечь", "Тризуб", "Правого сектора", ветераны АТО, представители организации C14 и "Фрайкор".

По словам лидера "Карпатской Сечи" Тараса Деяка, для участия в марше приехали активисты из других областей. Всего собралось около 250 человек.

Участники мероприятия колонной от местного дома "Просвещения" с файерами, плакатами и флагами отправились в путь по центральным улицам города. Большинство активистов были в черных масках.

Деяк заявил, что приказал участникам марша следить за теми, кто присоединяется к колонне, чтобы избежать провокаций.

По словам лидера "Карпатской Сечи", этот марш проводится в Ужгороде уже в 12-й раз. В нынешнем году он прошел без видимых происшествий.

Напомним, 2 марта во Львове состоялось факельное шествие по случаю годовщины гибели главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, которое прошло под антипольскими лозунгами. В МИД Польши заявили, что такие акции могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран.