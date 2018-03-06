Марш националистов во Львове. Польша обеспокоена антипольскими лозунгами

В Польше заявили об обеспокоенности антипольскими лозунгами, которые звучали во время проведения во Львове 4 марта факельного шествия по случаю годовщины гибели главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

"Министерство иностранных дел Республики Польша с обеспокоенностью отметило ход демонстрации, организованной "Национальным корпусом" под лозунгами "Львов не для польских панов" и "Кому принадлежит Львов", что было сообщено по дипломатическим каналам украинской стороне", — говорится в коммюнике, обнародованном на сайте МИД Польши.

В документе отмечается, что такие акции могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран.

Кроме того, в польском МИДе выразили обеспокоенность по поводу обострения высказываний среди некоторых политических кругов Украины в отношении Польши и поляков.

В этом контексте Польша надеется, что украинские власти дистанцируются от мнений, представленных организаторами акций во Львове и связанных с ними кругов.

В МИДе Польши еще раз подчеркнули свою готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, связанным с прошлым.

Напомним, ранее заместитель начальника Министерства иностранных дел Бартош Чихоцкий заявил, что Украина проявила неблагодарность после того, как Польша поставила Украине газ.