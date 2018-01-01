Вендетта. Телеканал NewsOne заявил о прекращении трансляции провайдером, принадлежащим Порошенко

В компании уверяют, условия заключенного ранее договора грубо нарушают.

NewsOne заявил о притеснениях со стороны провайдера, принадлежащего президенту Фото: Instagram/NewsOne

Менеджмент NewsOne 20 апреля обнародовал заявление, в котором обвинил телерадиокомпанию "Экспресс-Информ" в безосновательном прекращении ретрансляции цифрового формата телеканала в Киеве и Киевской области.

"Телеканал исполнял все обусловленные договором обязательства. Несмотря на этот факт, 15 марта 2018 года мы получили от компании "Экспресс-информ" информационное письмо об одностороннем разрыве сотрудничества без какого-либо обоснования причин и мотивации. С нашей точки зрения, это вызывает определенное непонимание ситуации, так как на протяжении длительного времени это сотрудничество не вызывало нареканий", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте newsone.ua.

На телеканале уточняют, что пытались вести диалог с компанией "Экспресс-Информ" и предлагали повысить оплату, однако ответа не получили.

"Согласно открытым данным, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и гражданских формирований, конечным бенефициаром "Телерадиокомпания "Экспресс-информ" является президент Украины – Порошенко Петр Алексеевич", - назвали в заявлении причину отключения.

Напомним, так называемые "пленки Онищенко", на которых якобы звучит голос украинского президента Петра Порошенко были впервые обнародованы в эфире телеканала NewsOne. На аудиозаписи слышно, как беглый народный депутат Александр Онищенко договаривается с главой государства о закрытии уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен Виктора Януковича.