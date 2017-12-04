Активисты создадут блокпост возле NewsOne и собираются блокировать "Интер", опубликованы фото и видео

Активисты сняли блокаду с телеканала NewsOne, и анонсировали блокирование "Интера".

Об этом они заявили в онлайн-трансляции на канале Всемирно-Броварское Телевидение в Facebook.

"Так как нас попросили разблокировать канал, мы это делаем. Мешки были забраны, колючая проволока забрана, бочки с огнем", — сказал один из участников акции Алексей Середюк.

По его словам, активисты достигли "первого этапа победы", поскольку президент Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков заявили о том, что будут разбираться в ситуации с телеканалом NewsOnе.

На самом канале подтвердили снятие блокады.

Как сообщает пресс-служба телеканала, активисты, которые блокировали центральный въезд в бизнес-центр, в котором арендует офис телеканал NewsOnе, начали разбирать баррикаду из мешков с песком.

"Мы с пониманием отнеслись к просьбе министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника Нацсовета телевидения и радиовещания, что нужно немного переформатировать акцию, чтобы люди все-таки могли проехать", - рассказал один из участников акции.

Однако участники пикета собираются "создать блокпост и проверять документы", и не пускать на территорию телеканала людей с георгиевской лентой и российских журналистов.

Дмитрий Корчинский, лидер партии "Братство", активисты которой принимали участие в блокировании телеканала, после этого выступил с заявлением. Он "осудил" блокаду NewsOnе и анонсировал блокирование телеканала "Интер".

По словам Корчинского, эта акция состоится на следующей неделе, в четверг, в 12.00.

Напомним, 3 декабря в Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах мешками с песком заблокировали въезд в офис телеканала NewsOne в Киеве. Активисты заявили, что не согласны с информационной политикой канала. Они уточнили, что будут требовать от владельца канала, внефракционного нардепа Евгения Мураева извиниться за свою оценку Евромайдана - напомним, в ходе эфира на телеканале Мураев назвал события зимы 2013-2014 гг. "государственным переворотом".