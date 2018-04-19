Обнародована запись скандальных "пленок Онищенко" с голосом Порошенко: аудио

19 апреля 2018, 00:46

Беглый нардеп на аудиозаписи пытается "замолвить словечко" перед президентом за экс-министра экологии Злочевского.

Онищенко рассекретил разговор с Порошенко

В эфире украинского телеканала прозвучали так называемые "пленки Онищенко", на которых якобы звучит голос украинского президента Петра Порошенко.

По сообщению NewsOne, беглый народный депутат Александр Онищенко договаривается с главой государства о закрытии уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен Виктора Януковича.

Петр Порошенко (ПП): Привет, рад видеть.

Александр Онищенко (АО): Добрый вечер.

ПП: Ты загоревший, отдыхал где-то?

АО: Да, был в Дубае, время отпусков, и я тренируюсь. В этом году Олимпиада, и я готовлюсь.

ПП: Ты что, сам будешь выступать?

 АО: Ну конечно, я же вам уже рассказывал. Я уже выступал на Олимпиаде и в Китае, и в Лондоне. ПП: Как там Юля (Юлия Тимошенко. — Прим. авт.)?

 АО: Я не знаю, я ее не видел, где-то отдыхает после Нового года, думаю, что не в Киеве. Что-то нужно узнать у нее?

ПП: Да нет, она продолжает мутить против меня. Мне тут информацию приносят.

АО: Я не думаю, что она это делает. Она приедет, давайте я организую вам встречу.

ПП: Как она вернется, дай мне знать.

АО: Она сразу после праздников приедет, я сразу передам через Юру (первый помощник президента Юрий Онищенко, — Прим.Авт.). Я еще вот по какому вопросу хотел переговорить. В Дубае встретил Злочевского, он уже год с Игорем (речь идет о партнере Петра Порошенко Игоре Кононенко. — Прим. Авт.) решает вопрос. Не знаю, доходит до вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с вами поговорить и сделать кое-какие предложения. Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально.

ПП: Ну давай, рассказывай, что он там предлагает (дальше слышен шум, передвижение, шуршание бумаг, — Прим.Авт.)

АО: Первое, вы знаете, что Кульчик умер (речь идет о польском бизнесмене, владельце Kulczyk Holding Яне Кульчике, — Прим.Авт.) и Коля выкупил у него компанию?

ПП: Ну.

АО: Компания очень перспективная, то есть добывает порядка 20 миллионов кубов (ПП встал и начал ходить по кабинету, — Прим.Авт.). Второе, Коля выкупил компанию по гидроразрывам. Компания интересна, потому что вопрос гидроразрыва при добыче газа очень актуален. Он готов заключать все контракты с "Нефтегазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50. Вы в курсе, что у нас есть компании, у которых заключены договора о совместной деятельности с "Шеллом" и "Эксонмобил", эти компании выходят как инвесторы, но ценность этих компаний — что под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей, как инвесторов. То есть рентные платежи, но они очень маленькие — до 2%. Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей, и всю экономику будем делить 50/50. Вы в курсе, что Коля уже поставил на ваши компании более 10 миллионов долларов?

 ПП: Да, я в курсе.

АО: Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас.

ПП: Так, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы.

АО: По идее, они не должны были против него ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании. И Квасьневский тоже. Поэтому на Западную сторону, когда я говорил с Колей, оттуда не должно быть никаких поползновений.

 ПП: Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Коле передавай привет.

АО: А когда можно узнать или получить какое-то решение?

ПП: Давай через недельку, пусть Юля приедет, мы встретимся, и потом я тебе скажу.

АО: Хорошо, я тогда улечу, а через неделю вернусь. Как Юля вернется, я через Юру сообщу. Тогда я буду на связи.

ПП: Все, давай, на связи.

Напомним, нардеп-беглец Александр Онищенко написал книгу, посвященную президенту Украины Петру Порошенко, которую назвал "Петр Пятый". По словам автора, это будет первая по-настоящему запрещенная книга на территории Украины.

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Петр Порошенко Александр Онищенко пленки Николай Злочевский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять