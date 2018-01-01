ВСУ приняли на вооружение новую снайперскую винтовку: фото

Прицельная дальность поражения — до 1200 метров.

Новая отечественная снайперская винтовка UR-10, которая призвана заменить устаревшую снайперскую винтовку Драгунова (СВД), принята на вооружение ВСУ.

На данный момент украинская армия преимущественно оснащена СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 метров. Многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому ей на замену и предложена украинская винтовка UR-10, пишет zbroya.info.

Во время стрельбы из новой винтовки рассеивание от точки прицеливания составляет до 3 см. Прицельная дальность поражения — до 1200 метров, калибр — 7,62 мм. Ее вес составляет 5 кг, а длина (в зависимости от приклада) — от 103 до 124 см.

Отечественная снайперская винтовка имеет удобную конструкцию: может быть разобрана на две составные части, что позволяет уменьшить ее габариты и обеспечивает компактность при транспортировке. Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки.

Особенностью конструкции украинской UR-10 является монолитное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытянуть застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку. Из удобств также можно отметить небольшое заглубление на емкости для крепления магазина с патронами с обеих сторон (под правую или левую руку) для лучшего удержания пальца вне спускового крючка. Хромированный изнутри ствол изготовлен из нержавеющей стали и имеет гарантированный ресурс до 7000 выстрелов.

В ней также реализовано еще одно удачное конструктивное решение, а именно — за счет автоматики на отводе пороховых газов появилась возможность осуществлять до 21 выстрела в минуту.

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