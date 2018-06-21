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Вятрович объяснил, почему нужно переименовать Днепропетровскую область

Сегодня, 14:53

Свою обязанность главного "лоббиста" декоммунизации в Украине Владимир Вятрович несет, по всей видимости, с явным удовольствием.

Вятрович
Владимир Вятрович zik.ua
Стремление переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую вызвано историческими предпосылками данного региона.

Такую информацию в комментарии "Апострофу" озвучил глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович.

По его словам, идею о переименовании области в Сичеславскую, а не в Днепровскую предложили местные общественники.

"Мы решили их поддержать, учитывая то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории - истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, этим объясняется, почему именно эту область мы переименовываем в Сичеславскую. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось для нынешнего города Днепра в годы украинской революции в 1917-1921 годах. Также элемент герба нынешней Днепропетровской области - казачество, что также апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона", − сказал Вятрович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вятрович возмутился роликом для польской сборной к ЧМ-2018

 

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Теги:  
Украина, Владимир Вятрович, Днепропетровская, Сичеславская, переименование, декоммунизация
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