Вятрович объяснил, почему нужно переименовать Днепропетровскую область

Свою обязанность главного "лоббиста" декоммунизации в Украине Владимир Вятрович несет, по всей видимости, с явным удовольствием.

Владимир Вятрович zik.ua

Такую информацию в комментарии "Апострофу" озвучил глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович.

По его словам, идею о переименовании области в Сичеславскую, а не в Днепровскую предложили местные общественники.

"Мы решили их поддержать, учитывая то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории - истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, этим объясняется, почему именно эту область мы переименовываем в Сичеславскую. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось для нынешнего города Днепра в годы украинской революции в 1917-1921 годах. Также элемент герба нынешней Днепропетровской области - казачество, что также апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона", − сказал Вятрович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вятрович возмутился роликом для польской сборной к ЧМ-2018

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